Президент Финляндии заявил о расколе НАТО
НАТО раскололась на две части, считает президент Финляндии Александр Стубб. Об этом он рассказал в беседе с Politico.
«Глобальный Север берет на себя роль защитника либерального мирового порядка... глобальный Запад становится США, которые в большей степени ориентированы на сделки», - высказал мнение политик.
Также Стубб отметил, что политики Европы не обязаны объединяться для оказания помощи президенту США Дональду Трампу в конфликте на Ближнем Востоке, пишет RT. По словам политика, «Иран - это не его война», он сосредоточен на противостоянии на Украине.
Между тем министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости делать НАТО «более европейской».
