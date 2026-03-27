Президент Финляндии заявил о расколе НАТО

НАТО раскололась на две части, считает президент Финляндии Александр Стубб. Об этом он рассказал в беседе с Politico.

«Глобальный Север берет на себя роль защитника либерального мирового порядка... глобальный Запад становится США, которые в большей степени ориентированы на сделки», - высказал мнение политик.

Также Стубб отметил, что политики Европы не обязаны объединяться для оказания помощи президенту США Дональду Трампу в конфликте на Ближнем Востоке, пишет RT. По словам политика, «Иран - это не его война», он сосредоточен на противостоянии на Украине.

Между тем министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости делать НАТО «более европейской».

