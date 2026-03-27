Visa хочет зарегистрировать в РФ четыре товарных знака
27 марта 202611:33
Компания Visa планирует зарегистрировать четыре товарных знака в России. Об этом сообщает ТАСС.
Организация из США «Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн» подала соответствующие заявки 25 марта.
Компания хочет зарегистрировать бренды Visa под четырьмя классами международной классификации товаров и услуг. Они подразумевают подготовку и проведение строительных работ, услуги по обеспечению безопасности, транспортные перевозки, услуги связи.
Ранее стриминговый сервис Netflix подал заявки на регистрацию в РФ двух товарных знаков Stranger Things.
