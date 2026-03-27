«С дипломированными специалистами все не так линейно. Все зависит от того, какой вуз человек закончил, на кого учился, куда пошел работать. Зарплата выпускника топового вуза может в разы отличаться от выпускника менее востребованного вуза. Конечно, надо говорить об образовательных реформах, о приближении программ к рынку труда. У нас есть большое количество госслужащих, работников государственных предприятий, которые работают за долгие отпуска, раннюю пенсию и льготы», - отметила она.

По ее слова, в регионах их-за дефицита квалифицированных кадров некоторые профессии получают «московские зарплаты».

«Другое дело, что неправильно, когда низкоквалифицированная работа оплачивается выше. Но на рынке труда рыночные законы. Если сравнивать зарплаты в регионах с Москвой, ближе всего к московским зарплатам будут зарплаты квалифицированных рабочих, например, среднего медицинского персонала. Они будут в меньшей степени отличаться от московских зарплат, чем даже зарплаты менеджеров. Все диктует ситуация на рынке труда. Кто нужен больше, там и выше рост зарплат. Другое дело, что этот рост зарплат идет от базы. Если зарплата и так достойная, повышение будет заметным. Это касается, например, программистов», - добавила она.

Россияне, имеющие работу и высшее образование, в праздники не брезгуют заниматься доставкой, заявила в интервью НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.

