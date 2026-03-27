Россиянам назвали профессии, которым платят «московские зарплаты» в регионах
Если сравнивать зарплаты в регионах с Москвой, ближе всего к московским зарплатам будут зарплаты квалифицированных рабочих, например, среднего медицинского персонала, заявила НСН Наталья Голованова.
Курьеры «обгоняют» по зарплатам квалифицированных рабочих далеко не во всех регионах, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Средние зарплатные предложения для курьеров в Москве продолжают расти и уже превышают доходы специалистов с высшим образованием. По данным SuperJob, медианная зарплата курьеров составляет 137 тысяч руб. в месяц, что на 12% выше, чем у работников с дипломом, и на 27% выше, чем у квалифицированных специалистов без высшего образования. Голованова подчеркнула, что это касается не всех дипломированных специалистов.
«С дипломированными специалистами все не так линейно. Все зависит от того, какой вуз человек закончил, на кого учился, куда пошел работать. Зарплата выпускника топового вуза может в разы отличаться от выпускника менее востребованного вуза. Конечно, надо говорить об образовательных реформах, о приближении программ к рынку труда. У нас есть большое количество госслужащих, работников государственных предприятий, которые работают за долгие отпуска, раннюю пенсию и льготы», - отметила она.
По ее слова, в регионах их-за дефицита квалифицированных кадров некоторые профессии получают «московские зарплаты».
«Другое дело, что неправильно, когда низкоквалифицированная работа оплачивается выше. Но на рынке труда рыночные законы. Если сравнивать зарплаты в регионах с Москвой, ближе всего к московским зарплатам будут зарплаты квалифицированных рабочих, например, среднего медицинского персонала. Они будут в меньшей степени отличаться от московских зарплат, чем даже зарплаты менеджеров. Все диктует ситуация на рынке труда. Кто нужен больше, там и выше рост зарплат. Другое дело, что этот рост зарплат идет от базы. Если зарплата и так достойная, повышение будет заметным. Это касается, например, программистов», - добавила она.
Россияне, имеющие работу и высшее образование, в праздники не брезгуют заниматься доставкой, заявила в интервью НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.
