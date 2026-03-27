Под Магаданом загорелось здание исправительной колонии
27 марта 202610:28
Пожар произошел на территории исправительной колонии в поселке Уптар Магаданской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«Горит крыша на площади 15 квадратных метров здания исправительной колонии в поселке Уптар», - отметили в ведомстве.
К тушению привлекли сорок человек и десять единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее возгорание произошло в одном из корпусов Новосибирского государственного технического университета, напоминает Ura.ru.
