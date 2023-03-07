Генерал Соболев предложил свой план разгрома Украины
Российские войска оставили слишком много сил в Артемовске, город можно было взять более простым путем, сказал НСН генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Наступление на укрепленные опорные пункты, в том числе в Артемовске, а также попытка закрепиться в Чернигове и Киеве в первые дни конфликта отняли у России много сил и ресурсов, рассказал НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что взятие под контроль Артемовска позволит российским войскам продолжить наступление вглубь обороны украинской армии. Он также назвал город важным узлом обороны ВСУ в Донбассе.
«Я бы на Артемовск вообще не наступал. Не нужно тратить силы там, где сильная оборона – нужно обойти, окружить и уничтожить. Вообще не стоит идти на укрепленные опорные пункты. Это не по нашим принципам», - сказал Соболев.
Он считает, что России следовало «отработать» с воздуха по Донецкой группировке ВСУ вместо форсированного наступления на Чернигов и Киев в первые дни конфликта.
«Всю Донецкую группировку надо было всеми силами отрезать от остальной части Украины, не идти на Чернигов, на Киев, провести по ней хотя бы трехдневную воздушную операцию и разгромить. Давно бы уже все закончилось», - добавил генерал.
Соболев также назвал важным держать стратегию войск в секрете.
«Есть Генштаб, который планирует проведение операции. Для того, чтобы она была полной неожиданностью для противника, стратегия содержится в тайне. Главной целью немцев во время Великой Отечественной войны было сохранить направление главного удара. Мы все думали, что главный удар нанесут на юге страны с целью овладения важными в промышленном и сельскохозяйственном отношении овладеть районами Украины и юга России. А они нанесли главный удар в центр и сумели ввести в заблуждение наше командование», - заключил собеседник.
Ранее эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков в беседе с НСН заявил, что Артемовск не будет ловушкой для российских войск, а после взятия города под контроль дело пойдет намного «веселее».
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