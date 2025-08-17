Стало известно, почему Путин сел в авто Трампа на Аляске

Поездка российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на автомобиле лидера США из аэропорта Анкориджа во время саммита 15 августа на Аляске не была изначально запланирована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к организации встречи.

Отмечается, что это был экспромт. Согласно информации агентства, по сценарию саммита, в аэропорту оба политика должны были поехать на своих машинах: Путин на лимузине «Aurus», а Трамп — на «Cadillac».