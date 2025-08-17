Губернатор: БПЛА ВСУ атаковали промпредприятие в Нижегородской области

Ночью 17 августа украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, согласно предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

СМИ писали, что минувшей ночью над Кстово в Нижегородской области было зафиксировано более десяти взрывов. Жители города сообщали о десяти хлопках на городской окраине со стороны населенных пунктов Гагино и Шелокша.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 16 августа в регионе при атаках БПЛА ВСУ пострадали два мирных жителя, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

