Губернатор: БПЛА ВСУ атаковали промпредприятие в Нижегородской области

По его словам, согласно предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

СМИ писали, что минувшей ночью над Кстово в Нижегородской области было зафиксировано более десяти взрывов. Жители города сообщали о десяти хлопках на городской окраине со стороны населенных пунктов Гагино и Шелокша.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 16 августа в регионе при атаках БПЛА ВСУ пострадали два мирных жителя, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».