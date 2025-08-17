Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в РФ
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию, сообщает ТАСС.
Так он прокомментировал проблему переполненности детсадов и школ в популярных у мигрантов российских регионах. По мнению политика, иностранцам следует приезжать в РФ на заработки без семей и уезжать после завершения работы.
Миронов заметил, что многие приезжающие в Россию граждане из других стран не собираются работать, «но привозят семьи».
«И вот у нас получается, что в детских садах мест нет», - сказал депутат, напомнив о схожей проблеме в российских школах.
Ранее Telegram-канал «Mash» сообщил, что число детей мигрантов в российских школах сократится в 10 раз, передает «Радиоточка НСН».
