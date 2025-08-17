Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в РФ

Миронов заметил, что многие приезжающие в Россию граждане из других стран не собираются работать, «но привозят семьи».

«И вот у нас получается, что в детских садах мест нет», - сказал депутат, напомнив о схожей проблеме в российских школах.

Ранее Telegram-канал «Mash» сообщил, что число детей мигрантов в российских школах сократится в 10 раз, передает «Радиоточка НСН».