Минобороны: Ночью ПВО сбили над Россией 46 БПЛА ВСУ

Минувшей ночью российские силы ПВО перехватили и ликвидировали над территорией России 46 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, это произошло в период с 22:55 часов по московскому времени 16 августа до 06:00 утра 17 августа.

В МО уточнили, что 16 беспилотников ВСУ были сбиты над Белгородской областью, 14 — над Нижегородской, девять — над Воронежской и три — над Брянской. Отмечается, что еще по одному дрону были уничтожены над Курским, Орловским, Калужским и Смоленским регионами.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что ночью БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие в регионе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
