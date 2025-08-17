Минобороны: Ночью ПВО сбили над Россией 46 БПЛА ВСУ

В МО уточнили, что 16 беспилотников ВСУ были сбиты над Белгородской областью, 14 — над Нижегородской, девять — над Воронежской и три — над Брянской. Отмечается, что еще по одному дрону были уничтожены над Курским, Орловским, Калужским и Смоленским регионами.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что ночью БПЛА ВСУ атаковали промышленное предприятие в регионе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».