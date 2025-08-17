СМИ: На Басту подали иск в суд о возмещении морального вреда

На российского рэпера Басту (Василий Вакуленко) подали иск в суд о возмещении морального вреда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

При этом не раскрывается о какой сумме идет речь. Также пока не известно, какой именно моральный вред был причинен истцу.