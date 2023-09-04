Минобороны Украины передало ВСУ дроны с ИИ и дальностью полета до 10 км

В заявлении уточняется, что дроны имеют дальность полета до десяти километров. Благодаря ИИ беспилотники могут самостоятельно распознавать и фиксировать местоположение техники. После дрон передает сведения в командный пункт, где уже принимаются дальнейшие решения.

По информации украинского Минобороны, в комплекс вошли флагманский дрон разведывательного типа и несколько беспилотников-камикадзе типа FPV.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства РЭБ уничтожили и подавили 24 украинских беспилотника за сутки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

