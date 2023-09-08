В Подмосковье появится воздушный коридор для тестирования беспилотников
В Подмосковье будет выделен воздушный коридор для испытания беспилотников, пишут «Ведомости».
Уточняется, что эта зона будет протяженностью 87 километров между летно-испытательным комплексом в «Руднево» и аэродромом «Волосово». Начать использовать коридор могут уже в следующем году, отмечает издание.
В «Руднево» будут беспилотники весом до 30 кг, тяжелые и сверхтяжелые дроны - на других полигонах. Для этого Федеральный центр беспилотных авиационных систем в «Руднево» уже подписал договоры с аэродромами.
Ранее на севере Крыма сбили беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru