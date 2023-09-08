В Подмосковье появится воздушный коридор для тестирования беспилотников

Уточняется, что эта зона будет протяженностью 87 километров между летно-испытательным комплексом в «Руднево» и аэродромом «Волосово». Начать использовать коридор могут уже в следующем году, отмечает издание.

В «Руднево» будут беспилотники весом до 30 кг, тяжелые и сверхтяжелые дроны - на других полигонах. Для этого Федеральный центр беспилотных авиационных систем в «Руднево» уже подписал договоры с аэродромами.

Ранее на севере Крыма сбили беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

