В Подмосковье появится воздушный коридор для тестирования беспилотников

В Подмосковье будет выделен воздушный коридор для испытания беспилотников, пишут «Ведомости».

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Уточняется, что эта зона будет протяженностью 87 километров между летно-испытательным комплексом в «Руднево» и аэродромом «Волосово». Начать использовать коридор могут уже в следующем году, отмечает издание.

В «Руднево» будут беспилотники весом до 30 кг, тяжелые и сверхтяжелые дроны - на других полигонах. Для этого Федеральный центр беспилотных авиационных систем в «Руднево» уже подписал договоры с аэродромами.

Ранее на севере Крыма сбили беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:БеспилотникиПодмосковьеМосква

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