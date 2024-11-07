Ганчев: ВС РФ находятся в нескольких километрах от пригорода Купянска

Российские войска приближаются к пригороду Купянска и находятся от него в нескольких километрах, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, российская армия продвигается на Купянском направлении в Харьковской области, занимая опорники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе за счет контроля логистических путей.

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«Наша армия двигается постепенно вглубь территории», - сказал он в разговоре с ТАСС.

В середине мая президент РФ Владимир Путин отмечал, что планов взятия Харькова на сегодняшний день нет. Глава государства связал наступление на харьковском направлении с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российских приграничных регионов, в том числе Белгорода, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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