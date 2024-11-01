Медведев заявил, что отсутствие договоренностей с Западом привело к спецоперации
При наличии гибкости и готовности западных стран заключить договоры о безопасности с Россией, необходимость в специальной военной операции могла бы отпасть. Об этом в беседе с RT заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Отрывки опубликованы в Telegram-канале издания.
По его словам, такие договоренности могли бы предотвратить текущий конфликт.
В декабре 2021 года Россия направила США свои предложения по договору о гарантиях безопасности и соглашению, касающемуся мер укрепления безопасности между Россией и странами НАТО.
Однако в феврале 2022 года США и НАТО отклонили российские предложения по европейским гарантиям безопасности. 24 февраля, Россия начала специальную военную операцию на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru