Медведев заявил, что отсутствие договоренностей с Западом привело к спецоперации

При наличии гибкости и готовности западных стран заключить договоры о безопасности с Россией, необходимость в специальной военной операции могла бы отпасть. Об этом в беседе с RT заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Отрывки опубликованы в Telegram-канале издания.

По его словам, такие договоренности могли бы предотвратить текущий конфликт.