Ганчев: Авиация уничтожила мост в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы
Российская авиация уничтожила центральный мост через реку Оскол в Купянске, через который ВСУ стягивали резервы, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в районе идут позиционные бои, ВСУ несут серьезные потери, а российские силы все переправы, которые создаются противником.
Российская военная авиация нанесла мощные удары по украинским позициям в районе Купянска. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника». По данным СМИ, российские силы атаковали места сосредоточения войск противника, военной техники и вооружений, где ранее находились склады боеприпасов и пункты временной дислокации личного состава 14-й, 41-й и 88-й украинских механизированных бригад.
Боевые действия на Украине не будут затянуты на шесть-семь лет, Киев уже исчерпал кредит доверия и поставок вооружений Запада, заявил генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой в интервью «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru