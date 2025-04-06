МЧС: В Иркутской области из-за урагана обесточены более ста тысяч домов
6 апреля 202504:33
В Иркутской области из-за ветра ураганной силы без электроснабжения остались более ста тысяч домов в 613 населенных пунктах, сообщило в Telegram региональное МЧС.
Пострадавших от стихии нет. Согласно прогнозу, ветер в регионе не утихнет до утра 6 апреля.
Помимо Иркутской области, 5 апреля сильный ветер обрушился на Кузбасс, Хакасию, Красноярский и Алтайский края, а также Новосибирскую область. Ураган срывал кровлю с крыш домов.
Около 60 тысяч жителей Красноярского края остались без света из-за урагана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru