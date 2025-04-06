МЧС: В Иркутской области из-за урагана обесточены более ста тысяч домов

Пострадавших от стихии нет. Согласно прогнозу, ветер в регионе не утихнет до утра 6 апреля.

Помимо Иркутской области, 5 апреля сильный ветер обрушился на Кузбасс, Хакасию, Красноярский и Алтайский края, а также Новосибирскую область. Ураган срывал кровлю с крыш домов.

Около 60 тысяч жителей Красноярского края остались без света из-за урагана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

