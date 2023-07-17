Российская армия перешла в наступление на Донбассе, а ВСУ лишь обещают

ВС РФ перешли в наступление в Харьковской области, а ВСУ несут большие потери под Артемовском и пустые обещания о результатах контрнаступа к сентябрю.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала наступление российских сил на трех участках фронта: на купянском, авдеевском и марьинском направлениях.

Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой

Ситуация для украинской армии обострилась, признала представитель ведомства.

«Мы в обороне. Идут ожесточенные бои», - подчеркнула замминистра.

Накануне Минобороны России сообщало о нанесении ударов по подразделениям ВСУ в районе нескольких населенных пунктов в Харьковской области. Вдобавок, в селе Берестовое, что также находится под Харьковом, были ликвидированы украинские диверсанты.

Врио главы Луганской республики Леонид Пасечник, в свою очередь, сообщал о значительных потерях украинской армии на артемовском направлении. Здесь работают чеченские подразделения спецназа «Ахмат», которые на днях взяли в плен 13 бойцов ВСУ и захватили пять единиц техники противника. Речь идет о двух танках, двух автомобилях и бронированной машине, уточнил Пасечник.

Пентагон остался недоволен темпами контрнаступления ВСУ

Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что российские войска неожиданно для противника переходят в наступление на некоторых участках. Бойцы ведут себя героически, сказал глава государства. Вдобавок российский лидер заявил об отсутствии успехов у ВСУ во время контрнаступления. Президент отметил, что все попытки противника прорвать нашу оборону не увенчались успехом.

«А ведь это задача, в том числе и с использованием стратегических резервов. Успеха они не имеют» - констатировал глава государства.

Украинское контрнаступление, которое анонсировалось на протяжении нескольких месяцев, началось в начале июня. Это подтверждали в России, и на Украине. Аналитики и эксперты со всего мира указывали и продолжают указывать на то, что у украинской армии не хватит ресурсов для проведения наступления. По мнению члена Палаты представителей от Республиканской партии Майкла Маккола, у Киева нет необходимых вооружений для успешного контрнаступления. Политик указал на отсутствие у ВСУ истребителей F-16. Также Маккол обратил внимание, что Белый дом до сих пор не принял решение о поставке Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

На сегодняшний день в Киеве обещают показать результаты контрнаступления ВСУ в августе-сентябре. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете Guardian сравнил контрнаступление украинских Вооруженных сил (ВСУ) с созреванием плодов.

«Нельзя есть неспелые фрукты. А если вы знаете, какая погода на Украине, то знаете, когда созревает большая часть плодов: август и сентябрь», - подчеркнул Данилов.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил, что украинская армия может потерпеть полное поражение в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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