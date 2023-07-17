Российская армия перешла в наступление на Донбассе, а ВСУ лишь обещают

Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что российские войска неожиданно для противника переходят в наступление на некоторых участках. Бойцы ведут себя героически, сказал глава государства. Вдобавок российский лидер заявил об отсутствии успехов у ВСУ во время контрнаступления. Президент отметил, что все попытки противника прорвать нашу оборону не увенчались успехом.

«А ведь это задача, в том числе и с использованием стратегических резервов. Успеха они не имеют» - констатировал глава государства.



Украинское контрнаступление, которое анонсировалось на протяжении нескольких месяцев, началось в начале июня. Это подтверждали в России, и на Украине. Аналитики и эксперты со всего мира указывали и продолжают указывать на то, что у украинской армии не хватит ресурсов для проведения наступления. По мнению члена Палаты представителей от Республиканской партии Майкла Маккола, у Киева нет необходимых вооружений для успешного контрнаступления. Политик указал на отсутствие у ВСУ истребителей F-16. Также Маккол обратил внимание, что Белый дом до сих пор не принял решение о поставке Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

На сегодняшний день в Киеве обещают показать результаты контрнаступления ВСУ в августе-сентябре. Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете Guardian сравнил контрнаступление украинских Вооруженных сил (ВСУ) с созреванием плодов.

«Нельзя есть неспелые фрукты. А если вы знаете, какая погода на Украине, то знаете, когда созревает большая часть плодов: август и сентябрь», - подчеркнул Данилов.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Реймонд Макговерн в эфире YouTube-канала Stephen Gardner заявил, что украинская армия может потерпеть полное поражение в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

