Пентагон остался недоволен темпами контрнаступления ВСУ
Директор по операциям объединенного штаба американского оборонного ведомства генерал Дуглас Симс признал, что контрнаступление украинской армии идет гораздо медленнее, чем ожидалось.
По его словам, США надеялись на более быстрые темпы контрнаступления. Симс отметил, что ВСУ приходится вести «довольно суровые сражения».
Обозреватели Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер в статье для Newsweek предупредили, что Украина может потерять Одессу и Харьков без прямого вмешательства НАТО.
В эфире YouTube-канала Stephen Gardner бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Реймонд Макговерн заявил, что ВСУ находятся на грани капитуляции. Он полагает, что поражение украинской армии станет очевидным к концу июля, передает «Радиоточка НСН».
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