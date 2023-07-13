Пентагон остался недоволен темпами контрнаступления ВСУ

По его словам, США надеялись на более быстрые темпы контрнаступления. Симс отметил, что ВСУ приходится вести «довольно суровые сражения».

Обозреватели Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер в статье для Newsweek предупредили, что Украина может потерять Одессу и Харьков без прямого вмешательства НАТО.

В эфире YouTube-канала Stephen Gardner бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Реймонд Макговерн заявил, что ВСУ находятся на грани капитуляции. Он полагает, что поражение украинской армии станет очевидным к концу июля, передает «Радиоточка НСН».

