Пентагон остался недоволен темпами контрнаступления ВСУ

Директор по операциям объединенного штаба американского оборонного ведомства генерал Дуглас Симс признал, что контрнаступление украинской армии идет гораздо медленнее, чем ожидалось.

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По его словам, США надеялись на более быстрые темпы контрнаступления. Симс отметил, что ВСУ приходится вести «довольно суровые сражения».

Обозреватели Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер в статье для Newsweek предупредили, что Украина может потерять Одессу и Харьков без прямого вмешательства НАТО.

В эфире YouTube-канала Stephen Gardner бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Реймонд Макговерн заявил, что ВСУ находятся на грани капитуляции. Он полагает, что поражение украинской армии станет очевидным к концу июля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаПентагонСША

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