Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой

Российские силы в рамках СВО сорвали попытки наступления ВСУ под Клещеевкой в ДНР, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе операции по отражению атаки двое военных ВСУ были взяты в плен, против штурмовиков применялась артиллерия.

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13 июля командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов на фоне различных сообщений в СМИ заявил, что Клещеевка под Артемовском находится полностью под контролем РФ. По его словам, российские силы держат линию от Клещеевки вниз до Курдюмовки.

Днем ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что юго-западнее Артемовска, под Клещеевкой, идут ожесточенные бои. Он отметил, что украинские военные продолжают попытки занять высоты в районе Клещеевки. По словам Марочко, у ВСУ нет снарядного голода: плотность и интенсивность обстрелов высокая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина

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