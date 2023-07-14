Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ под Клещеевкой
Российские силы в рамках СВО сорвали попытки наступления ВСУ под Клещеевкой в ДНР, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, передает РИА Новости.
По его словам, в ходе операции по отражению атаки двое военных ВСУ были взяты в плен, против штурмовиков применялась артиллерия.
13 июля командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов на фоне различных сообщений в СМИ заявил, что Клещеевка под Артемовском находится полностью под контролем РФ. По его словам, российские силы держат линию от Клещеевки вниз до Курдюмовки.
Днем ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что юго-западнее Артемовска, под Клещеевкой, идут ожесточенные бои. Он отметил, что украинские военные продолжают попытки занять высоты в районе Клещеевки. По словам Марочко, у ВСУ нет снарядного голода: плотность и интенсивность обстрелов высокая, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru