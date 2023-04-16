FT: ВСУ провалят контрнаступление из-за нехватки авиации

Украинская армия понесет огромные потери без поддержки с воздуха, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на военных экспертов.

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Аналитики заявили, что ВСУ при попытке наступления натолкнутся на хорошо укрепленные российские позиции. Армия РФ заминировала поля и оборудовала противотанковые рвы, отметили эксперты.

Спикеры издания обратили внимание на нехватку боевой авиации у Киева. Без нее крупная наступательная операция может обернуться тяжелым поражением, предупредили аналитики.

«Успешных примеров без превосходства в воздухе крайне мало», - констатировали собеседники газеты.

Европейские союзники Украины снизили ожидания от контрнаступления ВСУ, сообщило агентство Bloomberg. По данным источников, российские военные хорошо подготовились к атаке противника, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
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