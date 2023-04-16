FT: ВСУ провалят контрнаступление из-за нехватки авиации
Украинская армия понесет огромные потери без поддержки с воздуха, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на военных экспертов.
Аналитики заявили, что ВСУ при попытке наступления натолкнутся на хорошо укрепленные российские позиции. Армия РФ заминировала поля и оборудовала противотанковые рвы, отметили эксперты.
Спикеры издания обратили внимание на нехватку боевой авиации у Киева. Без нее крупная наступательная операция может обернуться тяжелым поражением, предупредили аналитики.
«Успешных примеров без превосходства в воздухе крайне мало», - констатировали собеседники газеты.
Европейские союзники Украины снизили ожидания от контрнаступления ВСУ, сообщило агентство Bloomberg. По данным источников, российские военные хорошо подготовились к атаке противника, передает «Радиоточка НСН».
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