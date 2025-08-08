Пользователи недовольны: Минцифры предлагает изменить «Госуслуги»

Как заявил министр цифрового развития Максут Шадаев, необходимо увеличить количество услуг и перевести их в цифровой вид. При этом они должны предоставляться сверхудобно и сверхбыстро. По его словам, в планах Минцифры стоит повышение уровня удовлетворенности граждан от оказания услуг и работы государственных муниципальных служащих не менее чем на 50%.

По мнению россиян, 60% всех услуг, которые можно оформить на портале «Госуслуги», не соответствуют уровню качества. На текущий момент на портале можно оформить почти 1700 услуг.

Для повышения уровня качества услуг министерство будет учитывать не только оценку пользователей, но и отказы и просрочки ведомств.

Ранее стало известно, что на портале госуслуг появится 35 новых «жизненных ситуаций», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

