Мошенники придумали двухэтапную схему обмана граждан
В России злоумышленники придумали новую схему обмана, сообщает РИА Новости.
Они действуют в два этапа, звоня от лица службы доставки цветов, требуя назвать код из SMS для сверки данных заказа с курьером. После этого звонок якобы прерывается сообщением от имени Роскомнадзора.
Затем мошенники звонят «жертве», представляясь сотрудником этой службы, и предлагают вернуть доступ к «Госуслугам» и отозвать заявку на микрозайм. В это время на телефон поступают четырехзначные коды от якобы микрофинансовых организаций, с помощью которых мошенники хотят убедить в противоправных действиях.
Целью аферистов является выманить этот код, который является доступом к «Госуслугам».
Ранее россиянам рассказали об опасности голосовых сообщений в мессенджерах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
