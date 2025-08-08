Мошенники придумали двухэтапную схему обмана граждан

Они действуют в два этапа, звоня от лица службы доставки цветов, требуя назвать код из SMS для сверки данных заказа с курьером. После этого звонок якобы прерывается сообщением от имени Роскомнадзора.

Затем мошенники звонят «жертве», представляясь сотрудником этой службы, и предлагают вернуть доступ к «Госуслугам» и отозвать заявку на микрозайм. В это время на телефон поступают четырехзначные коды от якобы микрофинансовых организаций, с помощью которых мошенники хотят убедить в противоправных действиях.

Целью аферистов является выманить этот код, который является доступом к «Госуслугам».

Ранее россиянам рассказали об опасности голосовых сообщений в мессенджерах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

