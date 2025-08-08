$50 млн: США увеличили награду за арест Мадуро

Американские власти увеличили до $50 млн награду за информацию, которая поможет арестовать главу Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает Reuters со ссылкой на генерального прокурора Пэм Бонди.

Маск обвинил Мадуро в причинении вреда народу Венесуэлы

США обвиняют политика в сотрудничестве с группировкой «Трен-де-Арагуа» и картелем «Синалоа».

Вашингтону не удалось сменить власть в Венесуэле, поэтому США решили бороться с президентом страны Николасом Мадуро силовыми методами, обещая награду «за его голову», заявил член Американской коммунистической партии и правовед Кристофер Хелали корреспонденту НСН во время форума «Голоса Нового мира» в Венесуэле.

