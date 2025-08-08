СМИ: Закрытый три года аэропорт Краснодара ведет набор сотрудников

Закрытый три года аэропорт Краснодара ищет более 60 сотрудников, сообщает РИА Новости.

Закрытые российские аэропорты получат еще более шести млрд рублей

Больше всего вакансий по ремонту аэровокзала и обслуживанию пассажиров и самолетов. Воздушная гавань готова набирать сотрудников на некоторые позиции без опыта.

Закрытым аэропортам все равно нужен персонал, чтобы инфраструктура воздушной гавани нормально функционировала и могла приступить к отправке и приему коммерческих судов в кратчайшие сроки после появления соответствующего разрешения, заявил в эфире НСН исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

ФОТО: РИА Новости /Виталий Тимкив
ТЕГИ:АвиакомпанииАвиацияКраснодарАэропорт

