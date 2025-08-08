СМИ: Закрытый три года аэропорт Краснодара ведет набор сотрудников
Закрытый три года аэропорт Краснодара ищет более 60 сотрудников, сообщает РИА Новости.
Больше всего вакансий по ремонту аэровокзала и обслуживанию пассажиров и самолетов. Воздушная гавань готова набирать сотрудников на некоторые позиции без опыта.
Закрытым аэропортам все равно нужен персонал, чтобы инфраструктура воздушной гавани нормально функционировала и могла приступить к отправке и приему коммерческих судов в кратчайшие сроки после появления соответствующего разрешения, заявил в эфире НСН исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
