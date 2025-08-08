СМИ: Москва сделала Индии скидку $5 за баррель для продолжения поставок нефти

Российские власти предложили сделать Индии скидку в $5 за баррель марки Urals по отношению к бенчмарку Dated Brent с целью продолжения поставок нефти, сообщает Bloomberg.

Трамп ввел против Индии дополнительную пошлину в 25 процентов

По новой стоимости энергоресурс предлагают в индийских портах, тогда как неделю назад дисконт равнялся нулю. Скидка была предоставлена на фоне ужесточения санкций в отношении России со стороны Европейского союза и риском новых ограничений от Вашингтона.

Тенденция к снижению стоимости Urals может продолжиться. Это связанос неопределенностью действий США.

Ранее стало известно, что индийские НПЗ временно отказались от закупок нефти из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ИндияРоссияНефть

Горячие новости

Все новости

партнеры