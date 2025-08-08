СМИ: Москва сделала Индии скидку $5 за баррель для продолжения поставок нефти
Российские власти предложили сделать Индии скидку в $5 за баррель марки Urals по отношению к бенчмарку Dated Brent с целью продолжения поставок нефти, сообщает Bloomberg.
По новой стоимости энергоресурс предлагают в индийских портах, тогда как неделю назад дисконт равнялся нулю. Скидка была предоставлена на фоне ужесточения санкций в отношении России со стороны Европейского союза и риском новых ограничений от Вашингтона.
Тенденция к снижению стоимости Urals может продолжиться. Это связанос неопределенностью действий США.
Ранее стало известно, что индийские НПЗ временно отказались от закупок нефти из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
