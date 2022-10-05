FT: США настраивают Украину на решающее сражение на юге до зимы
Соединённые Штаты Америки подталкивают Украину к решающей битве на юге страны до конца осени. Вашингтон считает, что только так Киев сможет не дать Москве «укрепить свою власть в оккупированном регионе», сообщает Financial Times.
Издание приводит мнение сенатора США Криса Мерфи. Он назвал «долгосрочной катастрофой для Украины» возможное перекрытие Россией доступа к морю от Мариуполя до Одессы.
Вашингтон объясняет необходимость добиться победы на юге Украины до прихода зимы тем, что земля в этом регионе не замерзала последние три года. В связи с этим, в ближайшее время там будет очень сложно вести боевые действия из-за распутицы.
Это в первую очередь отрицательно скажется на действиях вооруженных сил Украины, поскольку часть их преимуществ заключается в более быстром маневрировании и уходе от артиллеристских ударов российской армии.
При этом, по оценке Financial Times, Россия достаточно укрепила свои позиции «на юге Украины», что усложнит наступательные действия Киева. Ситуация там, по заявлениям чиновников США, будет также иметь решающее значение в плане возможных переговоров РФ и Украины.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков прогнозирует, что ВСУ усилят наступление до приезда на фронт мобилизованных россиян.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 757 / сут.
Умерли
388 тыс.+113 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+44 694 / сут.
- Президент Киргизии Жапаров призвал россиян не бояться экстрадиции на родину
- Минфин отменил скидку на оплату госпошлин через «Госуслуги»
- СМИ: ОПЕК+ согласился на сокращение добычи на 2 млн б/с
- Путин: на присоединённых к РФ территориях проведут массовую диспансеризацию детей
- Путин дал отсрочку от мобилизации учащимся вечерних отделений и аспирантам
- FT: США настраивают Украину на решающее сражение на юге до зимы
- Путин заявил, что его удивили результаты референдума в Донбассе
- Путин: нельзя допустить искажения истории при преподавании
- В Госдуме раскритиковали Минобороны за молчание о ходе спецоперации
- Кадыров заявил, что ему присвоили звание генерал-полковника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru