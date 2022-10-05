FT: США настраивают Украину на решающее сражение на юге до зимы

Соединённые Штаты Америки подталкивают Украину к решающей битве на юге страны до конца осени. Вашингтон считает, что только так Киев сможет не дать Москве «укрепить свою власть в оккупированном регионе», сообщает Financial Times.

Издание приводит мнение сенатора США Криса Мерфи. Он назвал «долгосрочной катастрофой для Украины» возможное перекрытие Россией доступа к морю от Мариуполя до Одессы.

Вашингтон объясняет необходимость добиться победы на юге Украины до прихода зимы тем, что земля в этом регионе не замерзала последние три года. В связи с этим, в ближайшее время там будет очень сложно вести боевые действия из-за распутицы.