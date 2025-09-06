Путин в 2025 году проведет прямую линию с пресс-конференцией

Президент Владимир Путин в текущем году проведет традиционную прямую линию и большую пресс-конференцию. Об этом рассказал на Восточном экономическом форуме пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли в планах на 2025 год прямая линия Путина с большой пресс-конференцией.

«Да, до конца года тоже будем проводить обязательно», - поделился Песков в беседе с ТАСС.

Предыдущая прямая линия российского лидера, совмещенная с большой пресс-конференцией, состоялась 19 декабря прошлого года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Вячеславы Прокофьев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ПутинПрямая Линия С Владимиром Путиным

