FT: Киев перемещает технику и персонал ВВС из-за российских ударов
Украина срочно перемещает военную технику и личный состав Воздушных сил страны на фоне ударов российских войск по украинским военным объектам. Об этом пишет Financial Times.
По данным источников издания, Россия своими атаками пытается лишить ВСУ возможности запускать ракеты большой дальности, получаемые от западных партнеров. В частности, к такому вооружению относятся британские ракеты Storm Shadow и французские Scalp.
«Украина сейчас спешно переносит с места на место критическое вооружение и квалифицированный персонал», — отмечается в материале.
Издание подчеркивает, что украинские бомбардировщики курсируют между военными и коммерческими аэродромами.
Между тем командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил об ухудшении обстановки для украинских военных на купянском направлении, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru