FT: Киев перемещает технику и персонал ВВС из-за российских ударов

Украина срочно перемещает военную технику и личный состав Воздушных сил страны на фоне ударов российских войск по украинским военным объектам. Об этом пишет Financial Times.

Forbes: ВСУ бросили на фронт последнее крупное подразделение

По данным источников издания, Россия своими атаками пытается лишить ВСУ возможности запускать ракеты большой дальности, получаемые от западных партнеров. В частности, к такому вооружению относятся британские ракеты Storm Shadow и французские Scalp.

«Украина сейчас спешно переносит с места на место критическое вооружение и квалифицированный персонал», — отмечается в материале.

Издание подчеркивает, что украинские бомбардировщики курсируют между военными и коммерческими аэродромами.

Между тем командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил об ухудшении обстановки для украинских военных на купянском направлении, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:Военная ТехникаРоссияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры