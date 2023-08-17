FT: Киев перемещает технику и персонал ВВС из-за российских ударов

По данным источников издания, Россия своими атаками пытается лишить ВСУ возможности запускать ракеты большой дальности, получаемые от западных партнеров. В частности, к такому вооружению относятся британские ракеты Storm Shadow и французские Scalp.

«Украина сейчас спешно переносит с места на место критическое вооружение и квалифицированный персонал», — отмечается в материале.

Издание подчеркивает, что украинские бомбардировщики курсируют между военными и коммерческими аэродромами.

Между тем командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил об ухудшении обстановки для украинских военных на купянском направлении, напоминает RT.

