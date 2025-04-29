СМИ: Трамп через Уиткоффа предлагал Путину заморозить конфликт по линии фронта
Специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф во время визита в Москву 25 апреля предложил российскому президенту Владимиру Путину прекратить боевые действия на текущей линии фронта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, предложение не было принято — российская сторона, по словам собеседников агентства, продолжает настаивать на признании всех регионов, вошедших в состав РФ, включая те, над которыми армия пока не установила полный контроль.
Один из источников Bloomberg заявил, что переговорный процесс зашел в тупик, и его возобновление, по мнению ряда участников, возможно только при прямом контакте Путина и Трампа. Европейские чиновники, опрошенные агентством, считают, что у США остается около двух недель, чтобы определиться с дальнейшей стратегией — заключением соглашения, усилением давления или выходом из переговоров. Среди условий, обсуждаемых в рамках американских предложений, собеседники Bloomberg назвали отказ Украины от вступления в НАТО, отмену ряда антироссийских санкций, международные гарантии безопасности для Киева, а также передачу США контроля над Запорожской АЭС.
Российские власти ранее подчеркивали, что статус Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как субъектов РФ не подлежит обсуждению. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что эти регионы закреплены в Конституции России и являются ее неотъемлемой частью, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru