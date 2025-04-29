СМИ: Трамп через Уиткоффа предлагал Путину заморозить конфликт по линии фронта

Специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф во время визита в Москву 25 апреля предложил российскому президенту Владимиру Путину прекратить боевые действия на текущей линии фронта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, предложение не было принято — российская сторона, по словам собеседников агентства, продолжает настаивать на признании всех регионов, вошедших в состав РФ, включая те, над которыми армия пока не установила полный контроль.