Трамп: Байден не управлял США

Американский президент Дональд Трамп заявил на митинге в Мичигане, что экс-президент Джо Байден на самом деле не управлял страной.

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«Я говорю, что им был тот, кто управлял устройством для автоматической подписи документов», — сказал действующий глава Белого дома. По словам Трампа, если бы демократы были у власти в США еще год, от страны бы ничего не осталось.

Ранее Трамп заявил, что Байден не знает, сколько США потратили на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео
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