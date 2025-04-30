Трамп: Байден не управлял США
30 апреля 202503:01
Американский президент Дональд Трамп заявил на митинге в Мичигане, что экс-президент Джо Байден на самом деле не управлял страной.
«Я говорю, что им был тот, кто управлял устройством для автоматической подписи документов», — сказал действующий глава Белого дома. По словам Трампа, если бы демократы были у власти в США еще год, от страны бы ничего не осталось.
Ранее Трамп заявил, что Байден не знает, сколько США потратили на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru