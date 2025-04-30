«Я говорю, что им был тот, кто управлял устройством для автоматической подписи документов», — сказал действующий глава Белого дома. По словам Трампа, если бы демократы были у власти в США еще год, от страны бы ничего не осталось.

Ранее Трамп заявил, что Байден не знает, сколько США потратили на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

