В Госдуме назвали заявление Зеленского о перемирии блефом
Предложение президента Украины Владимира Зеленского установить перемирие как минимум на 30 дней является блефом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата от крымского региона Михаила Шеремета.
По его словам, украинскому лидеру «нужно продолжение войны, чтобы тешить свое больное самолюбие». Парламентарий указал, что Зеленский плюет на мирные инициативы президента США Дональда Трампа.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты намерены прекратить участие в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине, если не будет зафиксировано продвижения в сторону мирного соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru