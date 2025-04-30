30 апреля будет сокращенным рабочим днем

Это связано с тем, что 1 мая будет отмечаться праздник Весны и Труда. Выходными станут периоды с 1 по 4 мая.

Затем ожидаются выходные с 8 по 11 мая. При этом рабочий день 7 мая перед длинными выходными не будет сокращённым, так как 8 мая – выходной, перенесенный с 23 февраля.

Всего в мае будет 13 выходных дней при 18 рабочих.

Ранее россияне рассказали, сколько потратят на майских праздниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

