30 апреля будет сокращенным рабочим днем

В России 30 апреля будет сокращенным рабочим днем на один час.

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Это связано с тем, что 1 мая будет отмечаться праздник Весны и Труда. Выходными станут периоды с 1 по 4 мая.

Затем ожидаются выходные с 8 по 11 мая. При этом рабочий день 7 мая перед длинными выходными не будет сокращённым, так как 8 мая – выходной, перенесенный с 23 февраля.

Всего в мае будет 13 выходных дней при 18 рабочих.

Ранее россияне рассказали, сколько потратят на майских праздниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / DPA
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