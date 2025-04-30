30 апреля будет сокращенным рабочим днем
30 апреля 202502:30
В России 30 апреля будет сокращенным рабочим днем на один час.
Это связано с тем, что 1 мая будет отмечаться праздник Весны и Труда. Выходными станут периоды с 1 по 4 мая.
Затем ожидаются выходные с 8 по 11 мая. При этом рабочий день 7 мая перед длинными выходными не будет сокращённым, так как 8 мая – выходной, перенесенный с 23 февраля.
Всего в мае будет 13 выходных дней при 18 рабочих.
Ранее россияне рассказали, сколько потратят на майских праздниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru