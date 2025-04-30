Пакистан: Индия нанесет удар в течение трех суток

Индия планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов, сообщил в соцсети X пакистанский министр информации Аттаулла Тарар.

В Пакистане заявили, что война с Индией может начаться в ближайшие дни

По его словам, на любой акт агрессии последует решительный ответ со стороны Исламабада.

Ранее Индия ответила огнем на новое нарушение перемирия со стороны Пакистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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