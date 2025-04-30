Пакистан: Индия нанесет удар в течение трех суток
30 апреля 202501:34
Индия планирует нанести военный удар по Пакистану в течение ближайших 24-36 часов, сообщил в соцсети X пакистанский министр информации Аттаулла Тарар.
По его словам, на любой акт агрессии последует решительный ответ со стороны Исламабада.
Ранее Индия ответила огнем на новое нарушение перемирия со стороны Пакистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru