Трамп: Заинтересован в мире между Россией и Украиной ради денег

Американский президент Дональд Трамп заявил журналисту Гленну Бэку на YouTube, что заинтересован в прекращении конфликта вокруг Украины, в том числе ради денег.

Трамп заявил, что ему проще вести переговоры с Путиным, чем с Зеленским

По его словам, это война экс-президента Джо Байдена. «И я действительно завершаю ее — да, ради денег», — сказал действующий глава государства.

При этом Трамп уточнил, что его также волнуют и смерти солдат с обеих сторон.

Ранее стало известно, что переговорный процесс зашел в тупик, и его возобновление, по мнению ряда участников, возможно только при прямом контакте президента России Владимира Путина и Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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