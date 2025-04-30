Трамп: Заинтересован в мире между Россией и Украиной ради денег

По его словам, это война экс-президента Джо Байдена. «И я действительно завершаю ее — да, ради денег», — сказал действующий глава государства.

При этом Трамп уточнил, что его также волнуют и смерти солдат с обеих сторон.

Ранее стало известно, что переговорный процесс зашел в тупик, и его возобновление, по мнению ряда участников, возможно только при прямом контакте президента России Владимира Путина и Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

