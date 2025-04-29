Аэропорт Волгограда будет переименован в Сталинград по указу Путина

Президент России Владимир Путин заявил о намерении подписать указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград». Об этом глава государства сообщил в ходе визита в регион, где провел встречу с губернатором Андреем Бочаровым.

По словам Путина, инициатива о переименовании поступила от ветеранов и участников специальной военной операции. Губернатор передал их обращение президенту в рамках встречи.

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Президент подчеркнул, что уважает мнение обращавшихся и поддерживает предложение. Он добавил, что после возвращения в Москву соответствующий указ будет подготовлен и подписан.

Присвоение имени Сталинграда, по словам главы государства, отражает значимость исторического наследия и память о героизме защитников города в годы Великой Отечественной войны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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