Аэропорт Волгограда будет переименован в Сталинград по указу Путина

Президент России Владимир Путин заявил о намерении подписать указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград». Об этом глава государства сообщил в ходе визита в регион, где провел встречу с губернатором Андреем Бочаровым.

По словам Путина, инициатива о переименовании поступила от ветеранов и участников специальной военной операции. Губернатор передал их обращение президенту в рамках встречи.