Хинштейн: При атаке БПЛА ВСУ в Рыльске пострадали три человека
После атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Рыльск пострадали 45-летний мужчина и 21-летняя девушка, сообщил в Telegram врио губернатора Александр Хинштейн.
По его словам, людей задело осколками. У пострадавших ранения головы, рук и ног. Мужчину и девушку госпитализировали. Еще один пострадавший — мужчина 1975 года рождения, от госпитализации он отказался.
Также повреждения получили три двухэтажных многоквартирных дома, один частный, и здание детского сада.
Ранее в Запорожье ребенок пострадал при атаке БПЛА на школьный автобус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru