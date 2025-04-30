Хинштейн: При атаке БПЛА ВСУ в Рыльске пострадали три человека

После атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Рыльск пострадали 45-летний мужчина и 21-летняя девушка, сообщил в Telegram врио губернатора Александр Хинштейн.

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По его словам, людей задело осколками. У пострадавших ранения головы, рук и ног. Мужчину и девушку госпитализировали. Еще один пострадавший — мужчина 1975 года рождения, от госпитализации он отказался.

Также повреждения получили три двухэтажных многоквартирных дома, один частный, и здание детского сада.

Ранее в Запорожье ребенок пострадал при атаке БПЛА на школьный автобус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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