ФРГ поставит Украине разведывательный беспилотник LUNA
Оборонный концерн Rheinmetall из Германии до конца текущего года поставит украинским войскам современный разведывательный беспилотный летательный аппарат LUNA NG, сообщает Bild am Sonntag.
В комплект входят, в том числе наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. Помимо использования в качестве разведывательной системы, беспилотник может обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.
Другие модели БПЛА уже поставлены Киеву из запасов Германии. По данным издания, также появится модель, которая может нести оружие.
Ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Игнат призвал ФРГ передать Киеву Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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