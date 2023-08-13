ФРГ поставит Украине разведывательный беспилотник LUNA

В комплект входят, в том числе наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. Помимо использования в качестве разведывательной системы, беспилотник может обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь.

Другие модели БПЛА уже поставлены Киеву из запасов Германии. По данным издания, также появится модель, которая может нести оружие.

Ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Игнат призвал ФРГ передать Киеву Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

