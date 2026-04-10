СМИ: Рост цен на топливо ударил по фермерам Украины
Обострение ситуации на Ближнем Востоке и перебои с поставками энергоносителей привели к резкому росту цен на топливо, что серьезно осложнило положение украинских фермеров, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
По данным агентства, стоимость топлива почти удвоилась после ударов США и Израиля по Ирану, что вызвало сбои на мировом энергетическом рынке, отмечает RT.
Фермеры при этом не имеют возможности компенсировать растущие расходы на топливо и удобрения, которые в значительной степени зависят от импорта.
Один из собеседников Reuters отметил, что сельхозпроизводители уже сейчас вынуждены запасаться топливом для сбора урожая. По его словам, в противном случае существует риск срыва уборочной кампании и серьезных экономических последствий, передает «Радиоточка НСН».
