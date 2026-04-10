При атаке дрона в Белгородской области погибли два человека

Два мирных жителя погибли в результате удара беспилотника в районе села Вознесеновка Шебекинского округа. Об этом сообщает оперштаб региона.

По предварительным данным, дрон атаковал грузовой автомобиль. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте, отмечает RT.

В Белгородской области за время СВО повреждены более 21 тысячи машин

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа 2024 года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
