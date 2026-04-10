Цыганова поддержала идею Бородина передать ей песни Пугачевой
Певица Виктория Цыганова заявила «Газете.Ru», что поддерживает предложение главы ФПБК Виталия Бородина передать ей песни Аллы Пугачевой. По ее мнению, известные композиции должны продолжать звучать независимо от позиции артистки.
Цыганова подчеркнула, что многие песни ассоциируются не только с исполнителем, но и с их авторами — композиторами и поэтами. Она считает, что такие произведения являются частью культурного наследия и не должны исчезать из репертуара.
При этом певица отметила, что ее собственный стиль отличается от творчества Пугачевой, однако отдельные композиции она могла бы исполнять. В частности, она упомянула песни «Этот мир» и «Куда уходит детство», которые, по ее словам, должны оставаться доступными для слушателей.
Ранее Виталий Бородин предложил лишить Пугачеву звания и передать ее песни другим артистам. В числе возможных исполнителей он назвал Викторию Цыганову, Шамана, Александра Маршала, группу «Любэ» и Олега Газманова, передает «Радиоточка НСН».
