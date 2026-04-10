Эстония отказалась задерживать российские суда из-за риска эскалации
Эстония не будет задерживать российские суда «теневого флота» в Балтийском море из-за угрозы военной эскалации, заявил Reuters командующий ВМС страны Иво Варк.
По его словам, Таллин готов вмешиваться только в случае прямой опасности, например при повреждении подводной инфраструктуры или разливе нефти. В остальных ситуациях риск обострения, как он отметил, остается слишком высоким.
Как сообщает агентство, ряд европейских стран, включая Великобританию, Францию, Бельгию и Швецию, напротив, усилили меры по задержанию старых танкеров, которые, по их оценке, используются Россией для обхода санкций и экспорта нефти.
В мае 2025 года при попытке остановить нефтяной танкер без флага, направлявшийся в Россию, Эстония столкнулась с ответной реакцией. По версии Таллина, тогда российский истребитель вошел в воздушное пространство НАТО над Балтийским морем и сопроводил судно в российские воды, передает «Радиоточка НСН».
