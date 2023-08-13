СМИ: Шольц вредит Германии и Украине, сомневаясь в отправке Taurus

По данным издания, Киеву срочно нужно больше оружия для защиты страны и народа. При этом глава правительства Германии «слишком часто использовал свой страх "эскалации" в качестве оправдания». В статье утверждается, что Taurus не изменят правила игры на поле боя.

Ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Игнат призвал ФРГ передать Киеву Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

