СМИ: Шольц вредит Германии и Украине, сомневаясь в отправке Taurus
13 августа 202307:36
Немецкий канцлер Олаф Шольц вредит своей стране и Украине, сомневаясь в решении о поставке Киеву ракет Taurus, сообщает Welt.
По данным издания, Киеву срочно нужно больше оружия для защиты страны и народа. При этом глава правительства Германии «слишком часто использовал свой страх "эскалации" в качестве оправдания». В статье утверждается, что Taurus не изменят правила игры на поле боя.
Ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Игнат призвал ФРГ передать Киеву Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru