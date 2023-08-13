СМИ: Шольц вредит Германии и Украине, сомневаясь в отправке Taurus

Немецкий канцлер Олаф Шольц вредит своей стране и Украине, сомневаясь в решении о поставке Киеву ракет Taurus, сообщает Welt.

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По данным издания, Киеву срочно нужно больше оружия для защиты страны и народа. При этом глава правительства Германии «слишком часто использовал свой страх "эскалации" в качестве оправдания». В статье утверждается, что Taurus не изменят правила игры на поле боя.

Ранее советник командования Воздушных сил ВСУ Игнат призвал ФРГ передать Киеву Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаГерманияШольц

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