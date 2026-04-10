В Германии отменили требование согласования выезда для мужчин за границу

Министерство обороны Германии временно отказалось от требования согласовывать зарубежные поездки для мужчин в возрасте от 17 до 45 лет после критики новой нормы закона о военной службе, пишет газета Welt.

По данным издания, теперь мужчины этой возрастной группы не обязаны уведомлять власти о поездках за границу.

Германия может вернуть обязательный призыв в армию при нехватке добровольцев

Как отмечает Welt, ранее положение вызвало широкий резонанс, поскольку предполагало необходимость получать разрешение бундесвера на длительные выезды за рубеж.

В Минобороны при этом указали, что мера носит временный характер и может быть пересмотрена в случае ухудшения ситуации в сфере безопасности или возможного возвращения обязательной военной службы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
