В Германии отменили требование согласования выезда для мужчин за границу
Министерство обороны Германии временно отказалось от требования согласовывать зарубежные поездки для мужчин в возрасте от 17 до 45 лет после критики новой нормы закона о военной службе, пишет газета Welt.
По данным издания, теперь мужчины этой возрастной группы не обязаны уведомлять власти о поездках за границу.
Как отмечает Welt, ранее положение вызвало широкий резонанс, поскольку предполагало необходимость получать разрешение бундесвера на длительные выезды за рубеж.
В Минобороны при этом указали, что мера носит временный характер и может быть пересмотрена в случае ухудшения ситуации в сфере безопасности или возможного возвращения обязательной военной службы, передает «Радиоточка НСН».
