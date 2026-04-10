По его словам, дополнительную угрозу создает тот факт, что нейросети обучаются на открытых данных пользователей — фотографиях, сторис и голосовых сообщениях из соцсетей.

«На этом фоне растет и число мошенничеств. Дипфейки используются для имитации родственников, коллег и руководителей, а видеосвязь все чаще становится инструментом обмана. При этом люди по-прежнему склонны доверять увиденному. Исследования показывают, что человек распознает дипфейк лишь в половине случаев — примерно на уровне случайного угадывания. При этом уверенность в собственной «наблюдательности» остается высокой. Мы десятилетиями учились доверять видео. Теперь этот рефлекс работает против нас», — констатировал эксперт.

Он подчеркнул, что универсального способа защиты не существует.

«Даже современные детекторы дипфейков не дают стопроцентной гарантии, а метаданные видео часто теряются при пересылке. В этих условиях ключевую роль играет цифровая гигиена. Пользователям рекомендуют проверять информацию через альтернативные каналы, не принимать решений под давлением срочности и критически относиться к источнику контента. Общество уже вступило в эпоху, где визуальные доказательства больше не являются абсолютной истиной, а проверка информации становится обязательной частью повседневной жизни», — добавил Рыков.

