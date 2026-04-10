Старые шины предложили сдавать на переработку вместо выброса

Отслужившие автомобильные покрышки нельзя выбрасывать в обычный мусор или сжигать — это наносит серьезный вред экологии и может привести к штрафам. Эксперты советуют сдавать резину на переработку, где она получает вторую жизнь, сообщает aif.ru.

Как пояснил эколог Илья Рыбальченко, современные шины содержат большое количество химических добавок, которые при разложении загрязняют почву, а при сжигании выделяют опасные вещества. По его словам, особенно рискованно использовать старые покрышки для дачных грядок, поскольку вредные соединения могут попадать в выращенные продукты.

Автосервисы не увидели смысла в еще одной маркировке автозапчастей

Журналисты издания на собственном опыте проверили процесс утилизации и выяснили, что в Москве работают 14 официальных точек приема шин. Перед сдачей их необходимо очистить от грязи и мусора, а также учитывать ограничения по размеру. Процедура оказалась бесплатной, однако требует физических усилий из-за веса покрышек.

После сдачи шины отправляются на переработку. В одном случае их измельчают в резиновую крошку, которая используется при строительстве дорог, площадок и даже обуви. В другом — перерабатывают термически, получая топливо и технические материалы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина
