Старые шины предложили сдавать на переработку вместо выброса

Отслужившие автомобильные покрышки нельзя выбрасывать в обычный мусор или сжигать — это наносит серьезный вред экологии и может привести к штрафам. Эксперты советуют сдавать резину на переработку, где она получает вторую жизнь, сообщает aif.ru.

Как пояснил эколог Илья Рыбальченко, современные шины содержат большое количество химических добавок, которые при разложении загрязняют почву, а при сжигании выделяют опасные вещества. По его словам, особенно рискованно использовать старые покрышки для дачных грядок, поскольку вредные соединения могут попадать в выращенные продукты.