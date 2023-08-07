Советник командования Воздушных сил ВСУ Игнат призвал ФРГ передать Киеву Taurus

Советник командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона призвал ФРГ передать Киеву немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

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Он отметил, что сегодня идет дискуссия относительно поставок таких ракет. Игнат выразил надежду, что решение по поставкам будет «в пользу Украины».

Ранее, 3 августа, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не готова поставлять Киеву ракеты Taurus. Он отмечал, что приоритетными являются задачи по обучению украинских солдат и обустройству противовоздушной обороны, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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