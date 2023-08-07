Советник командования Воздушных сил ВСУ Игнат призвал ФРГ передать Киеву Taurus
Советник командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона призвал ФРГ передать Киеву немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Он отметил, что сегодня идет дискуссия относительно поставок таких ракет. Игнат выразил надежду, что решение по поставкам будет «в пользу Украины».
Ранее, 3 августа, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не готова поставлять Киеву ракеты Taurus. Он отмечал, что приоритетными являются задачи по обучению украинских солдат и обустройству противовоздушной обороны, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru