Советник командования Воздушных сил ВСУ Игнат призвал ФРГ передать Киеву Taurus

Он отметил, что сегодня идет дискуссия относительно поставок таких ракет. Игнат выразил надежду, что решение по поставкам будет «в пользу Украины».

Ранее, 3 августа, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не готова поставлять Киеву ракеты Taurus. Он отмечал, что приоритетными являются задачи по обучению украинских солдат и обустройству противовоздушной обороны, сообщает «Радиоточка НСН».

