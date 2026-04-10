Unicredit опроверг планы закрытия бизнеса в России

Итальянская банковская группа Unicredit заявила, что не рассматривает возможность возврата лицензии или ликвидации бизнеса в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В банке подчеркнули, что появившиеся в СМИ сообщения о возможном уходе не соответствуют действительности. Там отметили, что стратегия работы на российском рынке остается неизменной.