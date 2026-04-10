Unicredit опроверг планы закрытия бизнеса в России
Итальянская банковская группа Unicredit заявила, что не рассматривает возможность возврата лицензии или ликвидации бизнеса в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
В банке подчеркнули, что появившиеся в СМИ сообщения о возможном уходе не соответствуют действительности. Там отметили, что стратегия работы на российском рынке остается неизменной.
В Unicredit добавили, что продолжают придерживаться ранее объявленного курса в отношении деятельности в России и регулярно информируют об этом рынок. В 2022 году группа заявляла о намерении рассмотреть возможность ухода из России и предпринимала попытки продать российский бизнес, однако они не увенчались успехом.
Unicredit работает в 18 странах. В России с 1989 года действует «Юникредит банк», который входит в число 30 крупнейших банков страны, передает «Радиоточка НСН».
