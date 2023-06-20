Французская журналистка заявила о лжи западных СМИ об Артемовске

Журналисты Украины и Запада провоцировали со стороны украинских военных обстрелы жилых кварталов Артемовска (Бахмута), чтобы выдавать их за военные преступления России. Об этом рассказала независимый иностранный журналист Кристель Нэан, слова которой приводит РИА Новости.

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Нэан отметила, что во время ее работы с беженцами из Артемовска она увидела много свидетельств того, что западные и украинские журналисты могли знать о скорых обстрелах. По ее словам, разные люди из разных мест рассказали, что журналисты очень быстро оказывались на месте.

«Западные журналисты были сразу на месте. Это значит, что они вместе с ВСУ уже были готовы», - объяснила Кристель.

Ранее, 16 июня, врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что украинские войска пытаются проломить оборону Артемовска на флангах. По его словам, военные Украины пытаются не допустить наступательных действий со стороны войск России, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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