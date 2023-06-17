Группировка «Юг» отбила атаки украинских штурмовых групп у Артемовска
Бойцы группировки войск «Юг» отразили атаки украинских штурмовых групп в районе Артемовска. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, передает РИА Новости.
По его словам, подразделения «Юга» успешно отразили действия групп ВСУ в районах Раздоловки, Веселого, Яковлевки, Берховки и Ягодного.
Кроме того, авиация группировки войск поразила украинские опорные пункты, скопления вооружения и техники на Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском направлениях. В свою очередь, артиллерия «Юга» уничтожила самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика» в районе Звановки и минометы ВСУ на огневых позициях у Предтечино и Марьинки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru