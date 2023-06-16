Пушилин: ВСУ пытаются проломить оборону Артемовска

Военные Украины пытаются не допустить наступательных действий со стороны войск России. При этом российские военные предпринимают шаги, чтобы не допустить прорыва и минимизировать обстрелы города.

Ранее в ДНР рассказали о безуспешных попытках прорыва ВСУ под Артемовском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

