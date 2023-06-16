Пушилин: ВСУ пытаются проломить оборону Артемовска

Украинские войска пытаются проломить оборону Артемовска на флангах, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы региона Дениса Пушилина.

Минобороны России: ВСУ продолжают наступать в районе Артемовска

Военные Украины пытаются не допустить наступательных действий со стороны войск России. При этом российские военные предпринимают шаги, чтобы не допустить прорыва и минимизировать обстрелы города.

Ранее в ДНР рассказали о безуспешных попытках прорыва ВСУ под Артемовском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУДенис Пушилин

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