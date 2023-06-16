Пушилин: ВСУ пытаются проломить оборону Артемовска
16 июня 202305:04
Украинские войска пытаются проломить оборону Артемовска на флангах, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы региона Дениса Пушилина.
Военные Украины пытаются не допустить наступательных действий со стороны войск России. При этом российские военные предпринимают шаги, чтобы не допустить прорыва и минимизировать обстрелы города.
Ранее в ДНР рассказали о безуспешных попытках прорыва ВСУ под Артемовском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru